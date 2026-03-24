أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه هاجم أكثر من 3 آلاف هدف تابع للنظام الإيراني ضمن العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "زئير الأسد".
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه خلال أمس الاثنين وليلة الثلاثاء، نفذ موجات من الهجمات على مواقع صواريخ في غرب ووسط إيران ومقار في طهران، مشيرا إلى أنه يواصل تعميق استهداف جميع منظومات وقدرات النظام الإيراني.
وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي "أكمل بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات العسكرية، أمس موجة هجمات واسعة على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران".
كما ذكر أنه وفي إطار الهجمات، "تم استهداف عدة مقار مركزية للنظام الإيراني، بينها مقران لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ومقر إضافي لوزارة الاستخبارات الإيرانية، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، تم استهداف مستودعات كانت تُستخدم لتخزين وسائل قتالية ومنظومات دفاع جوي، وذلك بهدف توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو في سماء إيران".
كما ذكر أن "سلاح الجو هاجم خلال الليل في شمال ووسط إيران أكثر من 50 هدفا، بينها مواقع كانت تُستخدم لإطلاق وتخزين صواريخ باليستية".
ولفت إلى أن هذه الهجمات تُعد جزءا من مرحلة تعميق الضربات ضد المنظومات الأساسية للنظام الإيراني وبنيته الأساسية.