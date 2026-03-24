وقالت المصادر "حتى الآن هناك ستة شهداء ومفقودان و22 جريحا.. في حصيلة هجوم استهدف معسكرا.. تابعا للفرقة السابعة من قوات البشمركة الكردستانية"، شمالي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأوردت قناة "رووداو" التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني بيانا صادرا عن قوات البشمركة تحدث عن أن "مقرات الفرقة السابعة استُهدفت بالصواريخ في توقيتين منفصلين فجر" الثلاثاء.