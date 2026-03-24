ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيرانية فقد بحث عراقجي وعبد العاطي جهود خفض التوتر في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والمشاورات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح بيان الخارجية الإيرانية أن عراقجي عرض "أحدث وجهات نظر" إيران بشأن الحرب، فيما استعرض عبد العاطي "أحدث المشاورات التي أجرتها بلاده مع أطراف إقليمية ودولية بهدف خفض حدة التوترات في المنطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وفي السياق نقلت شبكة "سي. بي. أس." الأميركية عن مسؤول رفيع في الخارجية الإيرانية قولَهُ، إنّ طهران تلقّت نقاطا للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيرا إلى أنّ هذه النقاط قيد الدراسة.