وقالت الوكالة، وهي الجهة الإيرانية الوحيدة التي نقلت الخبر "في سياق الهجمات التي يشنها العدو الصهيوني والأميركي، استُهدف مبنى إدارة الغاز ومحطة خفض ضغط الغاز في شارع كاوه في مدينة أصفهان".

وأضافت أن المنشأة تعرضت لأضرار جزئية.

ونقلت الوكالة أيضا أن هجوما آخر استهدف "خط أنابيب الغاز التابع لمحطة كهرباء خرمشهر" في جنوب غرب إيران.

وقال محافظ المدينة المحاذية للعراق للوكالة إن "مقذوفا أصاب محيط محطة معالجة أنابيب الغاز في خرمشهر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الاثنين تأجيل استهداف محطات الطاقة وبنى تحتية أخرى في إيران لمدة 5 أيام، في حال لم تفتح طهران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وفي وقت لاحق، قال ترامب إن واشنطن وطهران توصلتا إلى "نقاط اتفاق رئيسية" في مفاوضات جرت مع مسؤول إيران رفيع ليس المرشد الجديد مجتبى خامنئي.