ومنذ أكثر من شهر ونصف، توغلت تلك القوات في عدة بلدات بالمنطقة، مما مهد للتقدم نحو الكرمك.

ولأكثر من 3 عقود، ظلت منطقة الكرمك محور اهتمام عسكري كبير، حيث شهدت معارك ضاربة خلال الحرب بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل جون قرنق، في تسعينيات القرن الماضي.

أهمية استراتيجية

تكمن أهمية المنطقة في أنها تشكل حزام أمان مباشر للمراكز الحيوية، وفي مقدمتها خزان الروصيرص، بما له من أهمية كبيرة في منظومتي الكهرباء والمياه.

كما تكتسب المنطقة بعدا عسكريا مهما، نظرا لأنها تربط السودان مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، ظلت منطقة النيل الأزرق محور اهتمام كبير لطرفي القتال نظرا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

وتعتبر المنطقة حلقة وصل مهمة للإمدادات، كما أن السيطرة عليها تؤثر بشكل مباشر على عدد من المدن والمناطق المحيطة، خصوصا مدينة الدمازين.

وتعد المنطقة أيضا واحدة من أغنى مناطق السودان، وتضم مشاريع زراعية وإنتاجية شاسعة، كما أنها موطن لأكبر الغابات مساحة في السودان حيث تشكل أكثر من 60 بالمئة من غابات البلاد.

ووفقا للباحث السياسي عمار نجم الدين، فإن السيطرة على المنطقة تعني التحكم في الخطوط الرابطة بين إقليم النيل الأزرق وولاية سنار.