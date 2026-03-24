أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق فجر الثلاثاء، مقتل قائد عمليات الأنبار سعد البعيجي مع عدد من رفاقه، إثر ضربة جوية أميركية استهدفت مقر القيادة في مدينة الحبانية بمحافظة الأنبار غربي بغداد.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن من بين القتلى أيضا كل من حيدر المعموري مدير أمن الحشد الشعبي، وواثق الفرطوسي مدير استخبارات الحشد في الأنبار، وعددا من عناصر حمايتهم.
كما أصيب في الهجوم أكثر من 15 آخرين، وفق مصادر عراقية.
وتشن جماعات مسلحة مدعومة من طهران هجمات على قواعد أميركية في العراق، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.