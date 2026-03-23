وأضاف المسؤول لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن هذه النقاط "يجري مراجعتها حاليا" في إيران.

وفي وقت سابق من الإثنين، نفت إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الطاقة الإيرانية بناء على ما وصفها بمحادثات مثمرة ​مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة للغاية"، بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط".

ونتيجة لذلك، قال إنه يؤجل خطة لقصف شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.

وبينما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ‌قاليباف على منصة "إكس" إن بلاده لم تجر أي ⁠محادثات مع الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنها تلقت "رسائل من دول صديقة" بشأن طلب أميركي لإجراء محادثات.

وكتب قاليباف: "لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، والأخبار الكاذبة تستخدم للتلاعب بالأسواق المالية والنفطية، وهي محاولة للهروب من المستنقع الذي علقت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال مسؤول أوروبي إنه رغم عدم وجود مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن مصر وباكستان ودولا عربية تنقل الرسائل.

وأفاد مسؤول باكستاني ومصدر ثان لـ"رويترز"، بأن محادثات مباشرة لإنهاء الحرب قد تعقد في إسلام أباد هذا الأسبوع.

وأبلغ ترامب الصحفيين في وقت لاحق أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي، ‌اللذين كانا يتفاوضان مع إيران قبل الحرب، أجريا محادثات مع مسؤول إيراني كبير مساء الأحد، وسيستأنفان المحادثات الإثنين.

وقال مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان إن الوسيط من الجانب الإيراني هو قاليباف.