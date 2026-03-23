كما أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتقال" مقاتلين اثنين من حزب الله اللبناني جنوبي البلاد، في خضم الحرب المستمرة بينهما منذ مطلع مارس توازيا مع حرب إيران.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل في 2 مارس الحاري، ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني في ضربات إسرائيلية أميركية، تشن إسرائيل غارات على أنحاء لبنان تسببت في مقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.

وأظهرت لقطات حية تصاعد سحب سوداء كثيفة من مباني الضاحية الجنوبية بعد غارات متتالية، بينما تحدث مراسل "سكاي نيوز عربية" عن تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ "شن موجة غارات ضد بنى تحتية لحزب الله الإرهابي في بيروت".

وبعد توقف الغارات منذ ليل الجمعة، جدد الجيش الإسرائيلي الإثنين إنذاره سكان أحياء واسعة في الضاحية الجنوبية، بإخلائها، حيث يواصل "مهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة"، وفق بيان الجيش.

وفي جنوب لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي لـ"فرانس برس" اعتقال مقاتلين اثنين من حزب الله، بعدما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "اعتقال" مقاتلين بوحدة الرضوان التابعة للحزب "بحوزتهم أسلحة ووسائل قتالية".

وفي وقت سابق من الإثنين، قتل شخص في غارة استهدفت شقة في منطقة الحازمية قرب بيروت، المجاورة للقصر الرئاسي وبعثات دبلوماسية وسفراء وإدارات رسمية وأبنية سكنية فخمة.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن "غارة العدو الإسرائيلي على شقة في الحازمية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص".