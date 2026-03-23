وأبلغ رئيس الوزراء لجنة الاتصال في مجلس العموم البريطاني، المؤلفة من كبار النواب، أنه يرغب في رؤية "خفض سريع للتصعيد" في حرب إيران، لكن على الحكومة أن "تخطط على أساس احتمال استمرارها لبعض الوقت".

وفي السياق ذاته، أكد ستارمر أن الصراع مع إيران "ليس حربنا"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون هناك أساس قانوني لأي تدخل بريطاني".

وجاءت تصريحات ستارمر بعد وقت قصير من حديث ترامب عن "محادثات مثمرة للغاية" بين الولايات المتحدة وإيران، وتصريحه أن هناك "فرصة جدية للتوصل إلى اتفاق" لإنهاء الحرب.

وانخفضت أسعار النفط، التي تأثرت بالنزاع، عقب تصريحات الرئيس الأميركي، لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت إجراء أي مفاوضات.

وفي الأيام الأخيرة، انتقد ترامب ستارمر مرارا، لرفضه السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في ضرباتها الأولى على إيران.

وردا على هذه الانتقادات، قال رئيس وزراء بريطانيا: "لا شك أن الكثير مما يقال ويفعل يهدف إلى الضغط عليّ، وأنا أدرك تماما ما يجري، لكنني لن أتراجع عن موقفي".

وأضاف: "مهمتي هي التركيز التام على ما يصب في المصلحة الوطنية البريطانية".