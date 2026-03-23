ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن هيئة العمليات في الجيش، أن القصف على بلدة اليعربية بريف الحسكة نفذ بواسطة 5 صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى، الواقعة بعمق 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.

وأوضحت الهيئة أن "الجيش السوري في حالة تأهب كاملة، وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء".

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أنه تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي حول الواقعة، حيث "بدأ الجيش العراقي عملية تمشيط وبحث عن الفاعلين".

وأكدت مصادر محلية في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية، سماع دوي انفجارات من قاعدة خراب الجير قرب مدينة رميلان شمال شرقي الحسكة، التي كانت تسيطر عليها القوات الأميركية وتم تسليمها بداية شهر مار الجاري للجيش السوري.