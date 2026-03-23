وبحث الشيخ محمد بن زايد والوزيرة الفرنسية خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية، والحرص المتبادل على تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري، بما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الوزيرة إدانة فرنسا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.