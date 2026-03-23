بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
كما تطرق الاتصال، بحسب وكالة أنباء الإمارات، إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة على دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية.
وأدان روته الاعتداءات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية فضلاً عن ميثاق الأمم المتحدة.
وأشاد أمين عام حلف الناتو بإدارة دولة الإمارات للأزمة والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.