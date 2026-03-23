وأوضح الجيش، في بيان، أن قوات من لواء "غفعاتي" رصدت عناصر مسلحة كانت تخطط لإطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات، إضافة إلى تجهيز موقع لإطلاق صواريخ باتجاه بلدات شمال إسرائيل.

وأضاف أن القوات تمكنت، بعد وقت قصير من رصدهم، من القبض على العناصر، حيث عُثر بحوزتهم على أسلحة ووسائل قتالية، مشيرا إلى أنه تم خلال الليلة الماضية تدمير المبنى الذي كانوا ينشطون منه.

وأشار البيان إلى أن استسلام العناصر جاء بعد رصدهم نشاطا مكثفا لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ضمن عمليات تستهدف ما وصفها بـ"البنى التحتية الإرهابية".

كما ذكر الجيش، أنه استنادا إلى تحقيق أولي، أن العناصر قدموا من منطقة البقاع إلى جنوب لبنان مع بداية عملية "زئير الأسد"، معتبراً أن ذلك "يتعارض مع مزاعم الجيش اللبناني بفرض سيطرة عملياتية جنوب نهر الليطاني".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته ضد حزب الله، مشددا على أنه "لن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".