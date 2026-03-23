وقال مصدر طبي في مستشفى لقاوة لوكالة فرانس برس: "وصلت إلى المستشفى 15 جثة و23 جريحا من ثلاثة أحياء بالمدينة بعد القصف".

من جهتها، حمَّلت قوات الدعم السريع الجيش مسؤولية القصف، واعتبرته "استمرارا لسلسلة الجرائم المتعمدة بحق المدنيين الأبرياء".

ونددت "بأشد العبارات بهذا العدوان الهمجي، الذي يتجلى في القصف الممنهج للمستشفيات والأسواق والأحياء السكنية في عدد من مدن إقليمي كردفان ودارفور" الذي تسيطر عليه في غرب السودان.

ويمثل إقليم كردفان حاليا الجبهة الرئيسية في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات بين الجيش والدعم السريع.

وتتسبب ضربات شبه يومية بواسطة مسيرات بسقوط عشرات القتلى، فيما يهدد خطر المجاعة مئات الآلاف.