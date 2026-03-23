وقال مصدر مطّلع على التفاصيل أن فانس ونتنياهو ناقشا مكوّنات اتفاق محتمل يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، بحسب المراسل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال مساء اليوم إن إيران تسعى إلى التوصل لتسوية، مؤكداً أنه سيمنحها مهلة إضافية مدتها خمسة أيام، في ظل ما وصفه بتقدم في مسار المحادثات بين الجانبين.

وأوضح ترامب أن هناك "فرصة جيدة جداً" للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المناقشات مع طهران بدأت مساء السبت، وأنها تتسم هذه المرة بجدية واضحة من الجانب الإيراني. وأضاف أن المحادثات الحالية تهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الصراع القائم.

وأكد أن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة جداً" مع إيران، لافتاً إلى أن طهران "تريد السلام" وقد وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، مشدداً في الوقت نفسه على أن أمامها "فرصة أخيرة لإنهاء تهديداتها".

وكشف ترامب أن الجانبين توصلا إلى نقاط اتفاق رئيسية، موضحاً أن التفاهمات تشمل نحو 15 بنداً، مع احتمال إجراء اتصال هاتفي لاحق لاستكمال المباحثات. وقال: "لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً... لقد وافقوا على ذلك".

وأعلن ترامب تأجيل تهديده بشن ضربات عسكرية على محطات الطاقة والبنية التحتية في إيران لمدة خمسة أيام، مرجعاً القرار إلى ما وصفه بمحادثات "مثمرة".

وأشار إلى أن واشنطن لا تتفاوض مع المرشد الأعلى، بل مع شخصية إيرانية "تحظى باحترام كبير"، دون أن يكشف عن هويتها.

وقالت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية إن المحادثات جرت مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لكنه نفى ذلك في منشور على منصة إكس، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تلقي رسائل من دول وصفتها بـ"الصديقة" تتعلق بطلب أميركي لإجراء مفاوضات، دون أن تقدم رداً حتى الآن.