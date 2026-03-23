وقالت القاهرة في بيان للمتحدث باسم الخارجية، إنها تواصل جهودها لخفض التصعيد في المنطقة وتدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار.

كما شددت مصر على ضرورة العمل على تشجيع هذه الأصوات الإيجابية التي تدعم الحوار والتفاوض.

وقال البيان إن مصر تبذل جهودا دؤوبة وتواصل اتصالاتها الحثيثة مع جميع الأطراف المعنية لمنع الوصول الي نقطة اللاعودة ووقف التصعيد في المنطقة وتجنب الانزلاق الي الفوضي الشاملة.

وجددت القاهرة في البيان إدانتها للهجمات التي طالت دول الخليج والأردن أعلنت رفضها المساس بأمنها وسيادتها بشكل قاطع.

كما حذر البيان من التداعيات الوخيمة لاستمرار التصعيد الحالي على الأمن والاستقرار الإقليميين وانعكاساته و ثاره الاقتصادية والتجارية التي طالت المنطقة والعالم بأسره.