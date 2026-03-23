وأوضح أن الاجتماع سيضم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى جي دي فانس، نائب الرريس الأميكير.

وأشار الموقع إلى أن ويتكوف وكوشنر انخرطا بالفعل في مسار تفاوضي مع قاليباف، في خطوة تعكس تحركا دبلوماسيا لافتا.

يُعتبر محمد باقر قاليباف، الجنرال السابق في الحرس الثوري الإيراني وعمدة طهران السابق، قريباً من المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. لعب دوراً محورياً في إدارة جهود الحرب الإيرانية في يونيو، ويُنظر إليه حالياً كأعلى مسؤول مدني في دائرة اتخاذ القرار الإيراني.

وهو من رد على تهديد ترامب بتدمير محطات الطاقة بتهديد مماثل لمرافق الطاقة في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد "أكسيوس" بأن تركيا ومصر وباكستان قامت، خلال اليومين الماضيين، بنقل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان ترامب قد أكد أن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره ومستشاره المقرب جاريد كوشنر تحدثا مع الإيرانيين يوم الأحد، وأن المناقشات ستستمر يوم الاثنين.

وأضاف: "أجرينا محادثات قوية جدا، ولدينا نقاط، نقاط اتفاق كبيرة، تقريبا جميع نقاط الاتفاق كانت محادثات قوية جدا".

وأكد ترامب قبل مغادرته فلوريدا إلى ممفيس: "كل ما أقوله هو أننا أمام احتمال حقيقي لإبرام صفقة".

ورفض الكشف عن الشخصيات التي تتحدث معها الولايات المتحدة في إيران، لكنه أشار إلى أنه ليس المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، موضحا أن إيران "لديها بعض القادة الآخرين"، وقال: "نتعامل مع الرجل الذي أعتقد أنه الأكثر احتراما والزعيم".