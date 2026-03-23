وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس يوم الاثنين أن الأمور "تمضي بشكل جيد جدًا"، وذلك بعد إجراء مباحثات مع "زعيم رفيع" في إيران بشأن اتفاق من 15 نقطة لوقف الحرب.

ويُعد قاليباف في الوقت الحالي (مارس 2026) من أقوى الشخصيات في إيران، حيث يوصف بأنه "الرجل القوي" الذي يلعب دوراً محورياً في قيادة المجهود الحربي والسياسي للبلاد.







