ونقل الموقع عن مصدر أميركي قوله إن "وزراء خارجية الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: "الوساطة مستمرة وتحرز تقدما. النقاش يدور حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة. نأمل أن نحصل على إجابات قريباً".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حول طبيعة هذه الرسائل أو نتائج المحادثات.

وفي إسرائيل، ذكرت صحفية معاريف أن المسؤولين في تل أبيب على دراية بهذه الاتصالات، مؤكدة أنها تدار منذ أكثر من يومين.

وأوضحت الصحيفة أن الدوائر السياسية في إسرائيل ترى أن التصريحات العلنية للرئيس دونالد ترامب لم تكن مفاجئة، بل جاءت تأكيد على وجود "قناة اتصال" تعمل بفعالية منذ فترة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المواجهة العسكرية تقترب بالفعل من نهايتها، وأن المسار الدبلوماسي قد يفضي إلى اتفاق وشيك.

ترامب يعلن عن "المحادثات" وطهران تنفي