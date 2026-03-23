أفاد موقع أكسيوس بأن تركيا ومصر وباكستان قامت، خلال اليومين الماضيين، بنقل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد.
ونقل الموقع عن مصدر أميركي قوله إن "وزراء خارجية الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".
وقال مصدر مطلع على التفاصيل: "الوساطة مستمرة وتحرز تقدما. النقاش يدور حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة. نأمل أن نحصل على إجابات قريباً".
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حول طبيعة هذه الرسائل أو نتائج المحادثات.
وفي إسرائيل، ذكرت صحفية معاريف أن المسؤولين في تل أبيب على دراية بهذه الاتصالات، مؤكدة أنها تدار منذ أكثر من يومين.
وأوضحت الصحيفة أن الدوائر السياسية في إسرائيل ترى أن التصريحات العلنية للرئيس دونالد ترامب لم تكن مفاجئة، بل جاءت تأكيد على وجود "قناة اتصال" تعمل بفعالية منذ فترة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المواجهة العسكرية تقترب بالفعل من نهايتها، وأن المسار الدبلوماسي قد يفضي إلى اتفاق وشيك.
ترامب يعلن عن "المحادثات" وطهران تنفي
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن ترامب، أن واشنطن وطهران عقدتا محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" على مدار اليومين الماضيين للتوصل لحل كامل لحالة العداء مع إيران، مؤكدا أنه سيؤجل شن ضربات عسكرية ضد مواقع الطاقة والكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام.
وقال ترامب على منصة تروث سوشيال، "بناء على طبيعة ونبرة هذه المحادثات المعمّقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد وجّهت وزارة الدفاع بتأجيل أي عمل عسكري ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام، وذلك رهنا بنجاح الاجتماعات والمباحثات الجارية".
في المقابل، نفت إيران، تصريحات ترامب بشأن وجود محادثات بين واشنطن وطهران لوقف الحرب.