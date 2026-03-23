وأعرب نحو 20 إيرانيا، قابلتهم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عند معبر "كابيكوي" شرق تركيا، عن خوفهم وقلقهم بشأن مستقبل بلادهم، متوقعين أن تغرق البلاد في أزمة اقتصادية أشد من تلك التي أشعلت الانتفاضة الشعبية في ديسمبر ويناير الماضيين.

وقال كثيرون إنهم يغادرون البلاد مؤقتا فقط، فيما قال آخرون إنهم يسافرون في رحلات عادية أو لأغراض العمل، غير أن القيود المتشددة التي فرضتها الحكومة الإيرانية منعت البعض من المغادرة، خاصة مزدوجي الجنسية الذين يستخدمون جوازاتهم الإيرانية، وفقا لتحذيرات الحكومة الأميركية والكندية.

وبين 4 و18 مارس، عبر حوالي 26,600 إيراني إلى تركيا، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما عبر عدد مماثل تقريبا عائدا إلى إيران، بحسب تقرير للوكالة بتاريخ 16 مارس حول الأزمة الإيرانية.

كما عبر أكثر من 31 ألف إيراني إلى أفغانستان خلال الفترة نفسها. أما التحولات الكبرى فتحدث داخل البلاد، حيث نزح ما يصل إلى مليون عائلة داخليا، بحسب الحكومة الإيرانية، وفق الصحيفة.

الهروب من الحرب

وأغلقت إيران مجالها الجوي بعد بدء الحرب، ما جعل الحدود البرية هي السبيل الوحيد للدخول إلى البلاد أو الخروج منها بالنسبة لمعظم الناس.

وتحدث مواطنون عند المعبر للصحيفة عن معاناتهم بعد بداية الحرب واضطرارهم إلى المغادرة برا خوفا من توسع رقعة الحرب.

وبحسب الصحيفة، تمسك عدد قليل بفكرة الحياة الطبيعية، قائلين إنهم يعبرون إلى تركيا في رحلات مخطط لها قبل الحرب، بينما كان آخرون منقطعين عن عائلاتهم بسبب حجب الإنترنت الذي فرضته الحكومة، ويعودون إلى إيران متجهين نحو المجهول.

فيما فر مواطنون من القصف وحملوا حقائبهم وبطانياتهم للإقامة مع أقاربهم في تركيا.

أما العديد من المواطنين الأجانب الذين باغتتهم الحرب أثناء تجولهم في مختلف المدن الإيرانية، فلجؤوا إلى هذا المعبر الحدودي للعودة إلى بلدانهم عبر تركيا بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني.