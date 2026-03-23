وقال ترامب: "يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لحالة العداء بيننا في الشرق الأوسط".

وتابع على منصة تروث سوشيال، "بناء على طبيعة ونبرة هذه المحادثات المعمّقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد وجّهت وزارة الدفاع بتأجيل أي عمل عسكري ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام، وذلك رهنا بنجاح الاجتماعات والمباحثات الجارية".

وفي وقت سابق، منح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.

وقال ترامب": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر محطات الطاقة التابعة لها، بدءا بأكبرها".

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه غير مهتم بالسعي إلى وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفا:

"يمكننا إجراء حوار، لكنني لا أريد وقف إطلاق النار".