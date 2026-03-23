وأوضح ستارمر للصحفيين، أن أي محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز تتطلب دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق، وأن أولويته القصوى هي حماية المصالح البريطانية وخفض ‌التصعيد.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لا يوجد أي تقييم يشير إلى أن البر البريطاني مستهدف من جانب إيران.

وتابع: "نجري تقييمات باستمرار لضمان أمننا، ولا يوجد ‌تقييم ‌يشير إلى استهدافنا بهذه الطريقة".

جاء ذلك ردا على سؤال حول ‌إمكانية استهداف ‌إيران ⁠لبريطانيا بعد تقارير صدرت في مطلع الأسبوع تفيد بأن ⁠إيران ‌أطلقت صاروخين باليستيين على ⁠قاعدة دييغو غارسيا العسكرية ⁠الأميركية البريطانية في المحيط الهندي.