وقال قطاع البحث والإنقاذ العماني باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إن الفرق تمكنت من إنقاذ 7 بعد أن جرفت السيول سيارة تقل 10 أشخاص في واد بولاية بركاء، بينما عثر لاحقا على جثث 3 آخرين.

وفي واقعة منفصلة، لقي مواطنان مصرعهما بعد احتجاز مركبتهما في مجرى أحد الأودية بولاية وادي المعاول، وتم انتشال جثتيهما في وقت لاحق.

وقالت السلطات إن الوفيات وقعت في وقت تشهد فيه أجزاء من البلاد هطول أمطار غزيرة.

وشهدت سلطنة عمان سيول أدت لسقوط قتلى في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك في أبريل 2024 عندما تسببت السيول في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وغمرت مناطق واسعة.