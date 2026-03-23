وأصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أن مصر "تدين بأشد العبارات تصعيد القوات الإسرائيلية لعدوانها على الجمهورية اللبنانية، واستهدافها المتعمد والممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الجسور التي تربط المناطق اللبنانية في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن مصر "تعيد التأكيد على موقفها الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع مؤسساتها في هذا الظرف الدقيق، وتطالب بالالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده وعناصره من من دون انتقائية، وبما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياتها وبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية ووضع السلاح تحت سلطتها الحصرية".

وأكدت مصر أن تعمد تدمير البنية التحتية في لبنان يمثل سياسة إسرائيلية سافرة للعقاب الجماعي، وتؤدي إلى النزوح القسري لحوالي مليون لبناني وتفريغ مناطق بأكملها من سكانها، وتشدد إدانتها لتوظيف الأزمة الإنسانية ومعاناة المدنييين كأداة للضغط العسكري والسياسي.

كما شددت مصر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بشكل فوري لردع هذه الممارسات الإسرائيلية المنفلتة للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والسياسية وتجنيب لبنان خطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.