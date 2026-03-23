وأوضح ساعر في تصريحات: "لقد تحول النظام الإيراني من قوة خطيرة كانت تفرض رعبها على المنطقة بأكملها إلى دولة ضعيفة عسكريا وسياسيا. قبل عام واحد فقط، كان الوضع مختلفا تماما؛ حينها كان العالم ينظر إلى التهديد الإيراني كأنه مشكلة إسرائيلية فقط، ولكن هذا ليس هو الحال اليوم".

وتابع: "على مدار العام الماضي، حققنا إنجازات بعيدة المدى في مواجهة العدو الإيراني".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "المنطقة بأسرها، والعالم أجمع، يدركون الآن حجم الخطر. لدينا حلفاء سيقفون معنا لمنع هذا النظام من تهديدنا وتهديد الآخرين".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات تستهدف القضاء على القدرات العسكرية والنووية الإيرانية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يعد بوسع إيران تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ بالستية.

وأضاف أن إيران أصبحت: " أضعف من أي وقت مضى"، وأن الهجمات على إيران ستستمر "للمدة التي تتطلبها الضرورة ".