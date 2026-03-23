وأوضح قرقاش في منشور على منصة "إكس": "يحق لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغاشم؟ وأين الدول العربية والإقليمية "الكبرى؟"

وتابع: "في هذا الغياب والعجز، لا يجوز لاحقا الحديث عن تراجع الدور العربي والإسلامي أو انتقاد الحضور الأميركي والغربي".

ولفت قرقاش إلى أن دول الخليج العربي كانت سندا وشريكا للجميع في أوقات الرخاء، سائلا: "أين أنتم اليوم في وقت الشدة؟"