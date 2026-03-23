وقال ترامب للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن "العواقب ستتضح قريبا".

ووجه الرئيس الأميركي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني، قائلا: "ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية".

وكان ترامب منح إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.