وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على حسابها في منصة إكس: "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت "وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

وكان مكتب أبوظبي الإعلامي أعلن، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لصاروخ بالستي.

وأفاد المكتب أن الحادث أسفر عن تعرض شخص من الجنسية الهندية إلى إصابة بسيطة.