وكشفت مصادر أن شخصا قتل في بندر عباس، من جراء غارة استهدفت مبنى الإذاعة في المدينة.

وتأتي هذه التطورات على وقع التصعيد المستمر في الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وقبيل انتهاء هدنة أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، وإلا ستتعرض منشآت الطاقة لديها للقصف.

والأحد قالت إسرائيل إنها تتهيأ لـ"أسابيع من القتال" ضد إيران وحليفه في لبنان حزب الله.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إيفي ديفرين، أن اسرائيل تتوقع "أسابيع إضافية من القتال. مع كل يوم يمر نضعف النظام الإرهابي (الإيراني) بشكل أكبر. لن نسمح له ولوكلائه بأن يشكلوا تهديدا لمواطني إسرائيل".

وبالتوازي مع ذلك، تبقي واشنطن الغموض قائما حول موعد انتهاء عملياتها العسكرية.

وفي حين تشدد إسرائيل والولايات المتحدة على أن ضرباتهما أضعفت النظام الحاكم في إيران، تواصل طهران شن الهجمات وإطلاق التهديدات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "تصعيد" هجماتها ضد إيران لتتمكن من إنهاء الحرب.

وكانت ضربتان صاروخيتان نفذتهما إيران ليل السبت، تسببتا بأضرار بالغة في عراد ومدينة ديمونا القريبة منها وحيث تقع منشأة نووية إسرائيلية، وأسفرتا عن إصابة أكثر من 100 شخص، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.