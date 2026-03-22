وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إنه "تم إطلاق صواريخ اعتراضية في كلتا الحالتين يوم السبت، لكنها فشلت في وقف النيران القادمة".

وأضاف المتحدث أن "أكثر من 90 بالمئة من عمليات الإطلاق يتم اعتراضها عادة".

ويقول مسؤولون صحيون إن الصاروخين الإيرانيين أصابا أكثر من 150 شخصا في جنوب إسرائيل، السبت.

وذكر ديفرين أن الجيش يحقق أيضا فيما إذا كانت نيران مدفعيته قتلت بالخطأ مزارعا إسرائيليا في كيبوتس مسغاف عام شمالي البلاد، صباح الأحد.