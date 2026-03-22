وناقش الزعيمان الأوضاع في الشرق الأوسط، و""الحاجة الملحة لإعادة فتح مضيق هرمز".

واتفق ترامب وستارمر على أن "إعادة فتح المضيق تمثل ضرورة أساسية لاستقرار سوق الطاقة في العالم".

ويأتي الاتصال بعد ساعات من نشر الرئيس الأميركي مقطع فيديو على منصته "تروث سوشال"، يمثل مشهدا كوميديا تلفزيونيا يظهر ستارمر قلقا، ومحاولا التهرب من مكالمة هاتفية معه.

وعرض المشهد في الحلقة الأولى من النسخة البريطانية الجديدة لبرنامج "ساترداي نايت لايف" المقتبس من البرنامج الأميركي الشهير، ويظهر ستارمر الذي يؤدي دوره جورج فوريكرز، وهو في حالة من الذعر في مقر رئاسة الوزراء، لمجرد احتمال إجراء اتصال مع ترامب.

ويلتفت ستارمر في الفيديو إلى ممثل يؤدي دور نائب رئيس الوزراء دافيد لامي، ويقول: "ماذا لو صرخ دونالد في وجهي؟".

وعندما يرد ترامب على الهاتف، يغلق ستارمر الخط فورا، متسائلا عن سبب صعوبة التحدث إلى "ذلك الرئيس المخيف والرائع".

ويقول لامي: "سيدي، كن صادقا وأخبره أننا لا نستطيع إرسال المزيد من السفن إلى مضيق هرمز"، الممر الملاحي الاستراتيجي الذي أغلقته إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

ويقول ستارمر في الفيديو: "أريد فقط أن أبقيه سعيدا يا لامي. أنت لا تفهمه مثلي، بإمكاني تغييره".

وشن ترامب هجوما لاذعا على ستارمر في بداية الحرب، متهما إياه بالتقصير في دعم الولايات المتحدة، وقال إنه "غير راضٍ عن المملكة المتحدة"، وسخر من رئيس الوزراء البريطاني قائلا: "هذا الذي نتعامل معه ليس ونستون تشرشل".

ورفض ستارمر في بادئ الأمر اضطلاع بريطانيا بأي دور في الحرب على إيران، لكنه وافق لاحقا على طلب أميركي لاستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدد ومحدود".