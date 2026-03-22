وذكر المتحدث إيفي ديفرين، لوسائل الإعلام: "نتوقع استمرار القتال مع إيران وحزب الله لعدة أسابيع أخرى".

وتابع: "نعمل بلا توقف في إيران.. النظام هناك غير مستقر وضعيف وسنستمر في ضربه".

ولفت إلى أن الجيش نجح في اعتراض "أكثر من 90 في المئة من الصواريخ القادمة لإسرائيل"، مبرزا "نجري تحقيقا في أسباب فشل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الصواريخ الإيرانية أمس السبت".

ومساء السبت، تعرضت مدينتا ديمونا وعراد جنوب إسرائيل لضربات مباشرة من صواريخ باليستية إيرانية، في إحدى أبرز موجات التصعيد خلال الحرب المستمرة.

وسقطت الصواريخ في مناطق سكنية، مما أدى إلى دمار واسع في مبان متعددة، كما أسفرت عن إصابة نحو 175-200 شخص (بينهم أطفال في حالات خطيرة)، مع تقارير عن إجلاء مئات السكان.

في جبهة لبنان، حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، من أن قواته "ستكثّف عملياتها البرية المحددة" وغاراتها في لبنان.

وقال زامير في بيان إن "العملية ضد منظمة حزب الله الإرهابية لا تزال في بدايتها (...) إنها عملية طويلة الأمد ونحن مستعدون لها".

وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "إيران هي محور جهودنا، والجبهة الشمالية جبهة مركزية إضافية. وهما مترابطتان. إن حزب الله الإرهابي وكيل رئيسي للنظام الإيراني الإرهابي، وقد ارتكب خطأ فادحا عندما اختار الانضمام إلى الحملة ضد إسرائيل. هذا القرار يضر بالمنظمة الإرهابية ودولة لبنان ككل".