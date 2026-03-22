وقال زامير في بيان إن "العملية ضد منظمة حزب الله الإرهابية لا تزال في بدايتها (...) إنها عملية طويلة الأمد ونحن مستعدون لها".

وأضاف: "نستعد الآن لتكثيف العمليات البرية المحددة والغارات، وفقا لخطة منظمة. لن نتوقف قبل إبعاد التهديد من الحدود وضمان أمن طويل الأمد لسكان شمال إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن زامير وافق، السبت، على خطط لتطوير العمليات البرية في لبنان.

وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "إيران هي محور جهودنا، والجبهة الشمالية جبهة مركزية إضافية. وهما مترابطتان. إن حزب الله الإرهابي وكيل رئيسي للنظام الإيراني الإرهابي، وقد ارتكب خطأ فادحا عندما اختار الانضمام إلى الحملة ضد إسرائيل. هذا القرار يضر بالمنظمة الإرهابية ودولة لبنان ككل".

وأكد: "الرسالة واضحة: لا ملاذ آمن للنظام ووكلائه. أي تهديد للمدنيين في دولة إسرائيل سيُقابل برد حازم ودقيق وقوي".

ويأتي حديث زامير في الوقت الذي استهدفت غارات إسرائيلية جسر القاسمية الرئيسي في جنوب لبنان، الأحد، بعدما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير الجسور التي تعبر نهر الليطاني.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن القوات الإسرائيلية قصفت "جسر القاسمية" جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن الجسر خرج عن الخدمة بعد أن استهدفه الجيش الإسرائيلي بثلاث غارات.

وأعلن كاتس في وقت سابق الإيعاز للجيش بأن يدمّر "فورا كل الجسور على نهر الليطاني التي تستخدم لنشاطات إرهابية، للحؤول دون انتقال إرهابيي حزب الله وأسلحتهم جنوبا".

هذا ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون قصف إسرائيل لجسر حيوي في جنوب لبنان، معتبرا أن استهدافها للبنى التحتية هو "مقدمة لغزو بري".

وقال عون في بيان إن الضربة على جسر القاسمية على نهر الليطاني "تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة لبنان وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه"، واصفا الهجوم بأنه "عقاب جماعي بحق المدنيين".

ورأى أن استهداف هذا الجسر "محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين منطقة جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية... ويندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة، وتثبيت واقع الاحتلال، والسعي إلى التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية".