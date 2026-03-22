وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن القوات الإسرائيلية قصفت "جسر القاسمية" جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن الجسر خرج عن الخدمة بعد أن استهدفه الجيش الإسرائيلي بثلاث غارات.

كما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام "استهدف العدو الإسرائيلي جسر القاسمية عند الأوتوستراد الساحلي".

وأفاد مراسل فرانس برس بتصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف الجسر الواقع شمال مدينة صور، بينما نقلت وسائل إعلام محلية لقطات حية ظهر فيها استهداف الجسر بضربات متتالية.

وأعلن يسرائيل كاتس في وقت سابق الإيعاز للجيش بأن يدمّر "فورا كل الجسور على نهر الليطاني التي تستخدم لنشاطات إرهابية، للحؤول دون انتقال إرهابيي حزب الله وأسلحتهم جنوبا".

"مقدمة لغزو بري"

دان الرئيس اللبناني جوزيف عون قصف إسرائيل لجسر حيوي في جنوب لبنان، معتبرا أن استهدافها للبنى التحتية هو "مقدمة لغزو بري".

وقال عون في بيان إن الضربة على جسر القاسمية على نهر الليطاني "تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة لبنان وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه"، واصفا الهجوم بأنه "عقاب جماعي بحق المدنيين".

ورأى أن استهداف هذا الجسر "محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين منطقة جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية... ويندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة، وتثبيت واقع الاحتلال، والسعي إلى التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية".