وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي أجرى اتصالات مع كل من إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخشية من خروج الأمور في المنطقة عن السيطرة في ظل التصعيد الخطير الحالي.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصالات شهدت نقاشا حول التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وأهمية العمل على احتواء آثاره الممتدة ومنع اتساع رقعة الصراع في ظل التهديدات المتبادلة واستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية.

وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي شدد خلال الاتصالات على أهمية ضبط النفس والتحلي بالحكمة فى هذه المرحلة الدقيقة وأهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وعدم عرقلتها بأي شكل من الأشكال، على ضوء تداعياتها الاقتصادية إقليميا ودوليا وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار النفط والغذاء.

كما جدد الوزير موقف مصر الداعم لأمن الخليج، رافضا بشكل قاطع أي اعتداء على الدول الخليجية الشقيقة باعتبار أمن الخليج مرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والإقليمي.

وتم الاتفاق خلال الاتصالات على مواصلة التشاور خلال الفترة الدقيقة الحالية.