وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس": "هذا العدوان يكرّس الخطر الإيراني محورا رئيسيا في الفكر الاستراتيجي الخليجي، ويعزّز خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي".

وتابع: "فالصواريخ والمسيرات والخطاب العدواني إيراني. والنتيجة تجاه تعزيز قدراتنا الوطنية والأمن الخليجي المشترك وتوثيق شراكاتنا الأمنية مع واشنطن، ‏هذه كلفة الحسابات الإيرانية الخاطئة".

وأضاف قرقاش في منشور آخر: ‏"ونحن نواجه العدوان الإيراني الغاشم ونكتشف قوتنا الراسخة على الثبات والصمود، لا يتوقف تفكيرنا عند وقف إطلاق النار، بل يتجه إلى حلول تضمن أمنًا مستدامًا في الخليج العربي، تكبح التهديد النووي والصواريخ والمسيرات وبلطجة المضائق".

‏وأكمل: "فلا يُعقل أن يتحول العدوان إلى حالة دائمة من التهديد".