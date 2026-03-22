وخلال زيارته إلى مقر جهاز المخابرات في بغداد الذي استُهدف في وقت سابق، وصف السوداني الهجوم بـ"الجريمة الغادرة"، مشددًا على أن مرتكبيه "مجموعة جبانة تجاوزت على مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستواصل التحقيق لكشف الجهة المسؤولة وتقديمها إلى العدالة.

كما دعا السوداني القوى السياسية إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات، محذرًا من مخاطر استهداف مؤسسات الدولة والمساس بالمصالح العليا للبلاد.

وأعلن مسؤولان أمنيان عراقيان وقوعَ ثماني هجماتٍ ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مُجمع مطار بغداد الدولي.

وكانت وسائلُ إعلام قد أفادت بوقوع هجوم بطائراتٍ مسيرة على قاعدة عسكرية قرب بغداد.