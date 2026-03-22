وأضاف أن هذه التعليمات تشمل أيضًا تسريع هدم المنازل اللبنانية في القرى المتاخمة، بهدف "إحباط التهديدات على البلدات الإسرائيلية".

وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يواصل "بقوة" المناورة البرية في لبنان، بهدف القضاء على عناصر حزب الله والوصول في أقرب وقت إلى خط مضادات الدروع والنقاط المسيطرة، لحماية البلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه ينوي مهاجمة "جسر القاسمية - جسر الأوتوستراد الساحلي"، بهدف منع حزب الله في لبنان من "نقل تعزيزات ووسائل قتالية".

وأضاف: "نظرا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر جيش الدفاع إلى قيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الارهابية".

ودعا الجيش السكان إلى مواصلة الانتقال إلى مناطق شمال نهر الزهراني، والامتناع عن أي تحرك جنوبًا.

وأشار إلى أنه سيواصل إتاحة إجلاء سكان جنوب لبنان شمالًا نحو نهر الليطاني من مناطق القتال.