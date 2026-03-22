وقالت في بيان: "أسفرت جهود البحث عن العثور على 6 من أصل 7 كانوا على متن المروحية".

وأضافت: "تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم، فيما لا تزال الفرق المختصة تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير".

وأعلنت الدوحة، الأحد، سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للدولة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في منشور على حسابها في "إكس": "تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة".