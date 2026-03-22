وقال النعمان لوكالة الأنباء العراقية، إن "التحقيقات مستمرة بشأن العمليات التي أطلقت النيران على البعثات الدبلوماسية والسفارات"، مبينا أنه "من غير المناسب كشف التحقيقات حاليا".

وأضاف أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، أدرج هذه الأعمال ضمن أعمال مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبالتالي هي أعمال إرهابية ومدانة لأنها تسبب بإحراج العراق وتقوض مكانته الدبلوماسية وممكن أن تسبب بعزلته في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "الحكومة طالما عملت على استعادة مكانة العراق الدولية وأن يكون مؤثراً وجزءاً من حل مشاكل المنطقة".

وتابع: "العراق تبوأ مناصب مهمة خلال السنوات الماضية، منها رئاسة القمة العربية ورئاسة بعض الهيئات الدولية المهمة، الأمر الذي يعزز مكانته ونظرة العالم لدوره المؤثر".

وأكد "السعي لنزع فتيل التوتر في المنطقة"، موضحاً أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حذّر بأن أي عمل أمني يحدث في المنطقة ستكون عواقبه على كل المنطقة".

وتعرض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضم مركزا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لوكالة فرانس برس.

وتحدث المسؤول عن "ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجستي)، دون أن تسفر عن إصابات". وأشار إلى أن إحدى المسيّرات "سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية" القريبة من المطار، ما خلّف "أضرارا مادية".

من جهته، تحدث مسؤول أمني ثان عن وقوع ستّ هجمات على الأقل. وفي منطقة حي الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على "مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم" على مركز الدعم اللوجستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكد أن المركبة كانت "متروكة في موقف خال للسيارات".