وأفادت المصادر بأن عشرات المستوطنين هاجموا قرى في جنين وسيلة الظهر، ما أسفر عن إصابة عدد من السكان، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين خلال هجوم في الخليل، وأصيب آخران جراء الاعتداء.

وامتدت الهجمات إلى مناطق عدة، بينها مسافر يطا في الخليل، والأغوار الشمالية، ومحيط رام الله، إضافة إلى قرى جنوب نابلس وبيت لحم، وسط تقارير عن تكرار الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم.

وبحسب إحصائيات فلسطينية، ارتفعت اعتداءات المستوطنين بأكثر من 25 بالمئة منذ اندلاع الحرب على إيران، ما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين في حوادث متفرقة.

وفي السياق، فرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة، شملت إغلاق طرق رئيسية وتشديد القيود على الحواجز، في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية.