وأوضح أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها الدقيقة في المنطقة، حيث نفّذ الجنود مداهمات استهدفت عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله، عُثر خلالها على كميات كبيرة من الأسلحة.

وأضاف أن جنود الجيش الإسرائيلي تمكنوا، خلال هذه العمليات، من القضاء على أكثر من 10 عناصر من حزب الله، كانوا يشكّلون تهديدًا مباشرًا للقوات.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "قوات إضافية عثرت، أثناء عملياتها في جنوب لبنان، على مبنى كان يُستخدم كنقطة تجمع لعناصر حزب الله، حيث تم العثور على أسلحة متعددة، بينها صواريخ وأسلحة نارية ومخازن ذخيرة، قال إنها كانت تُستخدم للتقدم وتنفيذ هجمات ضد الجنود الإسرائيليين".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يعمل بحزم ضد حزب الله، ردًا على ما وصفه بقراره المتعمد بمهاجمة إسرائيل نيابة عن إيران".