وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وأضاف أن قيادة الجبهة الداخلية أرسلت خلال الدقائق الماضية توجيهات احترازية مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، داعية الجمهور إلى التصرّف بمسؤولية واتباع التعليمات، لما لها من دور في إنقاذ الأرواح.

وفي السياق، أوضح الجيش أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية تتجه إلى المواقع المتضررة في وسط إسرائيل، داعيًا المواطنين إلى تجنب التجمع في تلك المناطق.

كما شددت قيادة الجبهة الداخلية على ضرورة الالتزام بالإرشادات، مؤكدة أنه عند تلقي التنبيه يجب دخول المناطق المحصّنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر، وعدم مغادرتها إلا بعد صدور تعليمات واضحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، أنه يشن ضربات في وسط طهران، بعد ساعات من سقوط صاروخين إيرانيين في مدينتين جنوبي إسرائيل.

وذكر بيان مقتضب أن القوات الإسرائيلية "تشن حاليا ضربات على النظام الإيراني الإرهابي في قلب طهران".

وشهدت مدن إيرانية عدة انفجارات نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فقد سماع دويّ 3 انفجارات في منطقة دماوند بطهران تلاها سلسلة انفجارات في القاعدة العسكرية بمنطقة آبسرد، كما سمع انفجارات في مدينتي فرديس كرج وكرمدره، وامتدت تلك الانفجارات إلى ميناء لنجة بمحافظة هرمزغان.