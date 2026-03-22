ويمنح تمركز الغواصة بريطانيا القدرة ⁠على ‌شنّ ⁠ضربات بعيدة المدى ⁠في حال تصاعد ⁠الصراع بالشرق الأوسط.

وأذنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لشن غارات على مواقع ⁠الصواريخ الإيرانية التي تستهدف السفن في مضيق هرمز.

وذكر بيان صادر عن الحكومة أن وزراء بريطانيين اجتمعوا اليوم لمناقشة الحرب مع إيران وإغلاق طهران مضيق هرمز.

وجاء في البيان "أكدوا أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد ‌البريطانية في الدفاع الجماعي عن المنطقة يشمل العمليات الدفاعية الأميركية لتدمير المواقع الصاروخية والقدرات المستخدمة ‌لمهاجمة السفن ‌في مضيق هرمز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن الأسبوع الماضي أن لندن لن تنجر إلى حرب على إيران.

ورفض ستارمر في بادئ الأمر طلبا أميركيا باستخدام قواعد بريطانية ‌لشن ضربات على إيران، معللا ‌ذلك بضرورة التأكد ⁠من شرعية أي عمل عسكري.

لكن ستارمر عدل موقفه بعد أن شنت إيران ضربات على حلفاء بريطانيا في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرا إلى ⁠إمكانية استخدام ‌الولايات المتحدة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي ⁠البريطاني وقاعدة دييغو غارسيا، وهي قاعدة أميركية بريطانية مشتركة ⁠في المحيط الهندي.

وشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجمات متكررة على ستارمر منذ بدء ​النزاع مع إيران، قائلا إنه لا ⁠يقدم دعما كافيا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، السبت، إنه ‌كان على ‌بريطانيا ‌التحرك ⁠على نحو ⁠أسرع ‌في ⁠تقديم المساعدة للولايات ⁠المتحدة في ⁠عملها العسكري ضد إيران.