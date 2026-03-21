وبثت وسائل إعلام محلية لقطات لمبانٍ متضررة في البلدة الواقعة على مسافة 25 كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة ديمونة التي أصابتها ضربة صاروخية إيرانية في وقت سابق السبت.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إرسال طائرات هليكوبتر إلى موقع سقوط الصاروخ الإيراني للمساعدة في إجلاء الجرحى.

ووفق القناة الإسرائيلية فقد تم إلغاء العملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد بعد الهجوم الأخير على ديمونة وعراد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ الإيراني الذي أصاب عراد يزن 450 كيلوغراما، وقد فشلت محاولتان لاعتراضه.

وأكد جهاز الإطفاء الإسرائيلي تعرّض مدينة عراد لإصابة مباشرة ألحقت ضررا كبيرا بعدد من المباني، بعد رصد الجيش الإسرائيلي صاروخا أطلق من إيران.

وجاء في بيان للجهاز "في ما يتّصل بالتقرير بشأن إصابة مدينة عراد، فإن الضربة وقعت في وسط المدينة بين مبان سكنية".

وأوضح الجهاز أن الإصابة "مباشرة"، وأنها تسببت بـ"أضرار كبيرة".

من جانبه قال قائد قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل من موقع الحادث في عراد: "هذه أمسية عصيبة علينا ويجري التحقيق في الحادث".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق من مساء السبت تعرّض مدينة ديمونة حيث تقع منشأة نووية في جنوب إسرائيل، لضربة صاروخية إيرانية، في وقت أعلن جهاز الإسعاف إصابة أكثر من 30 شخصا جرّاء الهجوم.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود العديد من الإصابات في اثني عشر موقعا بمنطقة ديمونة إثر سقوط صواريخ وشظايا.