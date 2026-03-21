وخلال الاتصال، جدد ماكرون تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين، وإدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة.

وأكد ماكرون دعم فرنسا لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وصون مكتسباتها، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب ملك البحرين عن بالغ تقديره وامتنانه لمواقف فرنسا الصديقة، ولمشاعر التضامن الصادقة التي عبّر عنها الرئيس ماكرون، وما أبداه من دعم للبحرين.