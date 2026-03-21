وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بوجود العديد من الإصابات في اثني عشر موقعا بمنطقة ديمونة إثر سقوط صواريخ وشظايا.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية انهيار مبنى في المنطقة ذاتها نتيجة إصابته المباشرة بصاروخ إيراني.

يشار إلى أن بلدة ديمونة الصحراوية تضم المفاعل النووي الإسرائيلي الذي يعتبر محميا بشدة.

وكانت إيران أعلنت الجمعة أن منشأتها النووية في نطنز قد تعرضت لهجوم.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت الى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس العسكري"، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على ديمونة.

وأوردت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على منصة إكس أنها "على علم بالتقارير عن حادث في مدينة ديمونة مرتبط بارتطام صاروخي، ولم تتلق الى الآن أي مؤشرات على وقوع أضرار في مركز البحث النووي في النقب".

وأضافت أن المعلومات "تؤشر إلى عدم رصد أي مستويات غير طبيعية من الإشعاعات".

ونقلت عن مديرها العام رافائيل غروسي تشديده على أنه "يجب اعتماد أقصى درجات ضبط النفس العسكري خصوصا في محيط المنشآت النووية".

وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، فجر الأحد، بسقوط قتيلين وأكثر من 100 مصاب في مدينة عراد جنوبي إسرائيل إثر سقوط صاروخ إيراني.