وذكر زامير: "نعمل وفق خطة مُحكمة. لقد نفذنا ضربات في إيران، ونحن على أهبة الاستعداد لتعزيز الوضع الدفاعي الأمامي في الشمال".

وأضاف: "إن حزب الله، المنظمة الإرهابية، وكيل رئيسي للنظام الإيراني - فكلما كثفنا ضرباتنا وأضعفنا إيران، كلما أضعفنا حزب الله".

وتابع: "نتحرك لدحر هذا التهديد عن حدودنا، وسنقف في الخطوط الأمامية كحاجز بين المجتمعات المدنية وأي تهديد".

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي: "سنواصل ضرب رأس الأفعى بعزم، ولن نتوقف حتى يعود الأمن إلى المنطقة - لن نعود إلى دوامة التصعيد. قواتنا الممتازة تعمل باستمرار من خلال عمليات برية محدودة وموجهة، وتؤدي عملاً استثنائياً. يدفع حزب الله، وسيستمر في دفع، ثمنا باهظا لمحاولته تهديد مدنيينا".

وختم بالقول: "لن نتوقف حتى يتم دحر هذا التهديد عن حدودنا، وحتى يتم ضمان الأمن طويل الأمد لسكان الشمال.. من المهم بالنسبة لي أن أؤكد لكم أننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الأمن".