وذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في البيان المسجل: "بلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء العدواني الإيراني 143 صاروخا و242 طائرة مسيرة كانت تستهدف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة في المملكة".

وأضافت: "مشاهد تظهر نجاح منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين ومنها منظومة صواريخ الباتريوت المتقدمة وهي تعمل على مدار الساعة في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات الغدر الإيرانية".

كما أشارت: "تجسد هذه المشاهد الاحترافية العالية لرجال وحدة هندسة الميدان الملكية وهم يؤدون مهامهم بكل كفاءة واقتدار وفق أساليب هندسة الميدان المعتمدة مكرسين أعلى معايير الانضباط العسكري في التعامل الآمن مع كافة الأجسام الغريبة وتأمين المواقع".

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: "إن الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأننا ولله الحمد صفا واحدا لدحر وإحباط تلك المحاولات الغادرة".