وأوضحت مديرية الإعلام العسكري أن القوات المسلحة تعاملت مع 36 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية من إيران، وتمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 14 صاروخاً و21 طائرة مسيرة، بينما فشلت الدفاعات في اعتراض هجوم واحد.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة منذ بدء الحرب 240، وتمكنت القوات من اعتراض وتدمير 222 منها، في حين لم تُعترض 18 صاروخاً ومسيرة.

وشددت القوات المسلحة على استمرار واجبها في حماية الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الدفاع المدني والشرطة تعاملوا مع 114 بلاغا خلال الأسبوع الماضي تتعلق بسقوط شظايا وأجسام في مختلف المحافظات، وسجلت حالة إصابة واحدة لطفل تعافى وغادر المستشفى بعد العلاج.

وأشار إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب وصل إلى 414، مع تسجيل 24 إصابة تماثلت جميعها للشفاء.

وجدد التحذير من الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، والاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب تداول الشائعات.